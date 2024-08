Welle junger iranischer Pilger auf dem Weg nach Kerbela

Mehran Farshid wies in einem Interview darauf hin, dass bis heute rund 2,5 Millionen iranische Pilger über Land- und Luftgrenzen in den Irak gereist seien, um an der heiligen Arbain-Zeremonie von Imam Hussein teilzunehmen.

„Es wurde festgestellt, dass 211.553 Pilger (8,44 %) zwischen 12 und 18 Jahre alt sind, während etwa 394.500 Pilger (15,74 %), die nach Kerbela gereist sind, zwischen 18 und 30 Jahre alt sind“, fügte er hinzu.

Er betonte, dass von der Gesamtzahl der Pilger, die in den Irak gereist seien, 3,3 % (82.741 Pilger) bis zu 7 Jahre alt seien und 0,95 % (weniger als 1 %) (23.742 Pilger) über 85 Jahre alt seien.

Er erklärte, dass von den 2,5 Millionen iranischen Pilgern, die zum Arbain von Imam Hussein in den Irak reisten, etwa 1.601.623 Männer und der Rest Frauen seien.

„Ungefähr 2,4 Millionen haben die Grenzen von Shalamcheh, Chazzabeh, Mehran, Khosravi, Basmachi und Tamarcheen überquert, und mehr als 100.000 sind auf dem Luftweg nach Nadschaf und Bagdad gereist“, stellte er fest.

Jedes Jahr wandern Millionen Menschen aus der ganzen Welt, insbesondere aus dem Iran, aus verschiedenen Städten in die Stadt Kerbela im Irak, um am vierzigsten Tag nach seinem Märtyrertod das Grab von Imam Hussein (AS), dem dritten schiitischen Imam, zu besuchen.