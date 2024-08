Der Tod von 1.000 palästinensischen Kindern sowie Kranken und Verletzten aufgrund der Schließung des Grenzübergangs Rafah

Das Informationsbüro der Regierung in Gaza gab eine Erklärung heraus und fügte hinzu: „Nachdem die zionistische Armee den Grenzübergang Rafah niedergebrannt, zerstört und geschlossen hatte, hielt sie diesen Grenzübergang zwischen Palästina und der Arabischen Republik Ägypten in den letzten 100 Tagen geschlossen.“

Dieses Büro betonte, dass dieses Verhalten der zionistischen Armee ein klares illegales Verbrechen und eine Verletzung des Völkerrechts, der internationalen Menschenrechte und im Widerspruch zu allen internationalen Abkommen sei.

In der Fortsetzung dieser Erklärung heißt es, dass das zionistische Regime in den letzten 100 Tagen die Einfuhr aller Arten von Hilfsgütern in den Gazastreifen, einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Medikamente, humanitärer Hilfe und sogar die Einreise von medizinischen Teams, verhindert hat.

Dies deutet auf die Absicht des zionistischen Regimes hin, den Gesundheitssektor zu zerstören und Krankenhäuser zu schließen, sowie darauf, dass es die Hungerkrise als Instrument nutzt, um politischen Druck auszuüben.