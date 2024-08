Die Aktionen des israelischen Regimes gegen Zivilisten und palästinensische Gebiete sind ein klares Beispiel für Terrorismus

Teheran (IRNA) - Der Botschafter der Islamischen Republik Iran am Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf (Schweiz) brachte in einem Brief, in dem er gegen die unmenschlichen Handlungen des zionistischen Regimes, insbesondere die Ermordung des Märtyrers Haniyeh, protestierte, den starken Protest Irans zum Ausdruck.

Ali Bahraini sandte drei separate Briefe an den UN-Hochkommissar für Menschenrechte, den Sonderberichterstatter für außergerichtliche oder willkürliche Hinrichtungen und die Sonderberichterstatterin für die Lage der Menschenrechte in den palästinensischen Gebieten. „Aus Sicht der Islamischen Republik Iran ist Hamas eine libertäre Organisation, die für die Freiheit und Unabhängigkeit Palästinas kämpft. Aus dieser Sicht zielt die Ermordung von Hamas-Führern darauf ab, den Geist des Kampfes des palästinensischen Volkes für ein Ende der Besatzung und die Durchsetzung des Rechts auf Selbstbestimmung zu zerstören“, fuhr er fort. „Durch die Eliminierung der palästinensischen Führer versucht Israel, die politische Identität der Palästinenser und das inhärente Recht des palästinensischen Volkes auf einen unabhängigen Staat zu zerstören“, betonte er. „Gemäß Artikel 2.1 des Internationalen Übereinkommens zur Verhinderung der Finanzierung des Terrorismus müssen die Institutionen des zionistischen Regimes als Terroristen identifiziert werden. Auf dieser Grundlage sind die Aktionen des israelischen Regimes gegen Zivilisten und palästinensische Gebiete ein klares Beispiel für Terrorismus“, stellte er fest. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf kritisierte die Ermordung von Ismail Haniyeh scharf, bezeichnete diese Tat als grobe Verletzung des Völkerrechts und forderte ihre entschiedene Verurteilung.