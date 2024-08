Pentagon: Acht amerikanische Soldaten erlitten bei einem Drohnenangriff eine Gehirnerschütterung

„Acht amerikanische Soldaten wurden nach dem Drohnenangriff wegen Gehirnerschütterungen und Rauchvergiftung behandelt“, erklärte er.

„Von diesen acht Soldaten sind drei nach ihrer Genesung wieder im Dienst, fünf amerikanische Soldaten stehen jedoch noch unter ärztlicher Aufsicht“, betonte er.

„Derzeit ist keiner der Verletzten dieses Drohnenangriffs lebensgefährlich verletzt“, fuhr er fort.

Am frühen Samstagmorgen berichteten Nachrichtenquellen über mehrere Explosionen auf dem amerikanischen Militärstützpunkt in Kharab Al-Jeer in der Provinz Al-Hasaka im Nordosten Syriens.