Bagheri: Das zionistische Regime ist ein Krebsgeschwür in der Region

Bei der Gedenkzeremonie für den Märtyrer Ismail Haniyeh, den verstorbenen Leiter des Politbüros der Hamas-Bewegung, erklärte Ali Bagheri: „Die Nationen der Region und der Welt sind in Palästina seit acht Jahrzehnten mit einem Phänomen voller Böses und Kriminalität konfrontiert. Der Westen hat dieses Regime mit aller Kraft unterstützt, trotz seines Anspruchs, die Menschenrechte zu unterstützen.“

„Das zionistische Regime ist keine unabhängige Einheit, sondern ein Krebsgeschwür in der Region, das als Erweiterung der amerikanischen und westlichen Politik in der Region angesehen wird“, fuhr er fort.

„Sie wollen einen unreinen Kern in einer Region errichten, in der islamische Länder präsent sind, und Spannungen, Zwietracht und Krieg zwischen islamischen Ländern erzeugen, und auf dieser Grundlage hat der Westen dieses Regime mit aller Kraft unterstützt“, betonte er.

„Widerstand in Palästina bedeutet Widerstand gegen die Front der Gewalt in der ganzen Welt und Widerstand gegen die Aggression, die der Westen verstärkt und unterstützt. Daher repräsentiert der palästinensische Widerstand den Widerstand in der ganzen Welt“, stellte er fest.