USA und vier europäische Länder haben über die Aggression Israels geschwiegen und wollen nun, dass Iran nicht reagiert

Die Volksfront zur Befreiung Palästinas betonte, dass diese Länder hinsichtlich der Verletzung der Souveränität des Iran durch das israelische Regime geschwiegen hätten und nun zu Verteidigern dieses Regimes geworden seien.

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Sama“ berichtete, die Volksfront zur Befreiung Palästinas habe in ihrer Erklärung vom Dienstag betont: „Die Erklärung der Vereinigten Staaten, Englands, Frankreichs, Deutschlands und Italiens sowie die Verteidigung des Besatzungsregimes gegen den (Vergeltungs-)Angriff Irans zeugen von Heuchelei, Täuschung und Doppelmoral.“

In dieser Erklärung heißt es: „Die Position dieser Länder ist, dass sie die Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Leiter des politischen Büros der Hamas, die Verletzung der iranischen Souveränität und die Kriegsverbrechen im Gazastreifen ignoriert haben.“

„Wir rufen die freien Menschen im Westen dazu auf, Druck auf ihre Regierungen auszuüben, damit sie die blinde Parteilichkeit beenden, die nur zu erhöhter Aggression und Spannungen führt“, hieß es in der Erklärung.

Die Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten und vier europäischer Länder forderten am Montagabend in einer gemeinsamen Erklärung den Rückzug Irans von einem möglichen Vergeltungsangriff auf das zionistische Regime. Sie erklärten, dass sie dieses Regime gegen den Angriff Irans und Widerstandsgruppen in der Region unterstützen würden.