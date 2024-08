Iran besteht darauf, seine Bemühungen zur Beendigung der Aggression gegen Gaza fortzusetzen

Der italienische Außenminister Antonio Tajani hat in einem Telefonat mit Ali Bagheri, dem amtierenden Außenminister unseres Landes, über bilaterale Beziehungen und regionale Fragen gesprochen und sich darüber ausgetauscht.

In diesem Gespräch bewertete der amtierende Außenminister unter Bezugnahme auf die Geschichte der Beziehungen zwischen Iran und Italien die Bedeutung der Fortsetzung der Gespräche im Hinblick auf die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen Interessenbereichen.

„Der Angriff des israelischen Regimes auf die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Damaskus, der feige Angriff auf ein Wohngebiet in Beirut und die Ermordung eines offiziellen Gastes der Islamischen Republik Iran sind Versuche der Zionisten, das Ausmaß des Krieges zu erweitern“, betonte Ali Bagheri.

„Die jüngsten aggressiven Aktionen stellen einen klaren Verstoß gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens, des Libanon und der Islamischen Republik Iran dar. Iran besteht auf seinem inhärenten und legitimen Recht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, während es gleichzeitig seine Bemühungen zur Beendigung der Aggression gegen Gaza fortsetzt“, fuhr er fort.

Der italienische Außenminister wies auch darauf hin, wie wichtig es sei, die bilateralen Beziehungen zu stärken und den Dialog in verschiedenen Bereichen fortzusetzen, insbesondere in Bezug auf Probleme und Entwicklungen in der Region.

Er betonte die Notwendigkeit, die von Ägypten, Katar und den Vereinigten Staaten vereinbarte neue Initiative voranzutreiben, um so schnell wie möglich einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen.

Während er seine Besorgnis über die zunehmenden Spannungen in der Region zum Ausdruck brachte, sagte er: „Italien fordert von allen Parteien Zurückhaltung, um zur Beendigung des Krieges und zur Verwirklichung eines Waffenstillstands in Gaza beizutragen.“