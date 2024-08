Der britische Premierminister führt ein Telefongespräch mit Pezeshkian über die Entwicklungen im Nahen Osten

In dem Telefonat zwischen dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem Präsidenten unseres Landes am Montagabend diskutierten beide Seiten Möglichkeiten zur Schaffung von Frieden und Stabilität in der Region und der Welt sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

„Nach Ansicht der Islamischen Republik Iran liegt ein Krieg in irgendeinem Teil der Welt nicht im Interesse eines Landes“, betonte Pezeshkian.

Der Präsident begrüßte auch die Verbesserung des Niveaus der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und den Beginn der Atomverhandlungen und betrachtete die Erfüllung aller Verpflichtungen der Parteien als Voraussetzung für den Erfolg dieser Gespräche.

In diesem Gespräch betonte der britische Premierminister zwar die Notwendigkeit, den Krieg in Gaza zu beenden und schnell mit der Hilfe für die Menschen in dieser Region zu beginnen, forderte jedoch in dieser Hinsicht mehr Hilfe vom Iran.

Der britische Premierminister kündigte die Bereitschaft seines Landes an, die Beziehungen zur Islamischen Republik Iran in der neuen Ära auszubauen, und äußerte die Hoffnung, dass die neuen Botschafter der beiden Länder ihre Missionen so bald wie möglich beginnen würden.