Iran bittet niemanden um Erlaubnis, seine nationale Sicherheit zu verteidigen

Als Antwort auf die von drei europäischen Ländern, Frankreich, Deutschland und England, veröffentlichte Erklärung erklärte er: „Die Erklärung der Staats- und Regierungschefs der drei europäischen Länder wurde veröffentlicht, während die Gleichgültigkeit der westlichen Länder, die das israelische Regime unterstützen, weiterhin verschiedene internationale Verbrechen begeht, darunter Völkermord und Kriegsverbrechen dieses Regimes gegen die wehrlose palästinensische Nation.“

„In einer Situation, in der die Vereinten Nationen und ihr Sicherheitsrat seit mehr als zehn Monaten nicht in der Lage waren, das kriminelle zionistische Regime abzuschrecken, sind es die Verbrechen gegen die Menschlichkeit des zionistischen Regimes gegen die palästinensische Nation und seine extraterritorialen Terroranschläge in anderen Ländern der Region nimmt jeden Tag neue Dimensionen an“, fuhr er fort.

„Es gibt keine praktischen und wirksamen Maßnahmen der westlichen Länder, darunter Deutschland, Frankreich und England, um diese Verbrechen zu stoppen oder zu bekämpfen“, betonte Kanaani.

„In der Erklärung der drei genannten Länder wird die Islamische Republik Iran aufgefordert, keine Strafmaßnahmen zu ergreifen, ohne Einwände gegen die Verbrechen und internationalen Verbrechen des zionistischen Regimes zu erheben. Derartigen Forderungen mangelt es an politischer Logik, sie widersprechen völlig den Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts und sind ehrgeizige Forderungen“, stellte er fest.