Pezeshkian: Europa sollte eine wirksame Rolle dabei spielen, den Völkermord in Gaza zu beenden

In einem Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Schultz am Montagnachmittag erklärte Masoud Pezeshkian, dass es notwendig sei, die Hindernisse für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Iran und europäischen Ländern zu beseitigen, und fügte hinzu: „Die Islamische Republik Iran möchte Beziehungen zu allen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland, aufbauen, die auf Freundschaft, gegenseitigem Vertrauen und gegenseitigem Respekt basieren.“

Er zählte die Wahrung und Förderung des regionalen und globalen Friedens, der Stabilität und der Sicherheit zu den zentralen Politikbereichen der Islamischen Republik Iran.

„Die Islamische Republik Iran hat sich seit jeher zur Einhaltung internationaler Gesetze und Vorschriften verpflichtet. Obwohl Iran die Entwicklung der Interaktion mit allen Ländern begrüßt und den Schwerpunkt auf die Lösung von Problemen durch Verhandlungen legt, wird es niemals dem Druck nachgeben, sondern hält es für sein Recht, auf Aggressoren gemäß internationalen Standards zu reagieren“, betonte er.

In diesem Telefongespräch betonte der Bundeskanzler Olaf Schultz die Bereitschaft und das Interesse seines Landes, die Beziehungen zu Iran in allen Bereichen zu verbessern.

Er erwähnte auch die Schaffung von Frieden und Sicherheit in der Region als eine der Prioritäten der deutschen Haltung gegenüber Westasien und der Welt und betonte die Notwendigkeit einer sofortigen Beendigung von Krieg und Gewalt in Gaza und der Schaffung eines Waffenstillstands in dieser Region .