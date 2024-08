Die gemeinsame Erklärung dreier europäischer Länder und die Angst vor der Reaktion Irans auf das zionistische Regime

In einer gemeinsamen Erklärung mit Frankreich und Deutschland, die die britische Regierung am Montag veröffentlichte, kündigte Großbritannien in einem Antrag an den Iran an, dass der Krieg jetzt beendet und alle noch inhaftierten Gefangenen freigelassen werden müssten.

In der Erklärung heißt es auch, dass die Menschen in Gaza „sofortige und uneingeschränkte Lieferung und Verteilung von Hilfe“ benötigen.

Die Besorgnis des israelischen Regimes über die sichere Reaktion Irans auf die Ermordung des Märtyrers Ismail Haniyeh und die Reaktion des libanesischen Islamischen Widerstands auf die Ermordung des Märtyrers Fouad Shekar, eines seiner Oberbefehlshaber, nimmt von Tag zu Tag zu.

Auch die Geheimdienste des zionistischen Regimes versuchen mithilfe ihrer Verbündeten, Art, Zweck und Zeitpunkt des Angriffs herauszufinden.