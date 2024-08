Ayatollah Khamenei dankt den Athleten der iranischen Sportkarawane bei den Olympischen Spielen 2024

„Ich bin den lieben Athleten, den Präsidenten der Verbände und Trainer sowie dem Nationalen Olympischen Komitee, das dem Land bei den jüngsten Wettkämpfen Freude und Stolz beschert hat, aufrichtig dankbar“, betonte er.

In seinem Brief erwähnte der Leiter des Nationalen Olympischen Komitees die höchste Anzahl gewonnener Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris nach den Olympischen Spielen 2012in London, die beispiellose Präsenz von Frauen in der iranischen Sportkarawane und die außergewöhnliche Brillanz dieser Frauen und den Gewinn wichtiger Titel in einigen Disziplinen zum ersten Mal.