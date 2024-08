Hochrangiges Mitglied der Hamas: Die Vermittler sollten Netanyahu an frühere Vereinbarungen binden

Teheran (IRNA) - Osama Hamdan forderte die Führer der Hamas-Bewegung in Erklärungen der vermittelnden Parteien auf, einen Waffenstillstand in Gaza zu schließen, um den Premierminister des zionistischen Regimes Benjamin Netanjahu an die bisherigen Vereinbarungen zu binden.

„Jetzt ist es an der Zeit, dass die Vermittler entscheidende Schritte unternehmen, die bereits getroffenen Vereinbarungen umsetzen und Netanyahu daran binden“, fügte er hinzu. „In den Bestimmungen des Verhandlungsabkommens vom 2. Juli wurde festgelegt, dass die US-Regierung die Zustimmung der israelischen Seite zu diesem Abkommen garantiert“, betonte er. „In den Verhandlungen am 2. Juli einigte man sich auf den Rückzug Israels aus der Philadelphia-Achse und wir begrüßten den Vorschlag von US-Präsident Joe Biden und die Resolutionen des Sicherheitsrats. Aber Israel hat es nicht akzeptiert und zögert“, stellte er fest.