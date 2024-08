Mufti von Oman: Wann wollen Sie Ihre Waffe zur Verteidigung gegen die kriminelle Bande einsetzen?

Ahmed Al-Khalili wandte sich an die Muslime und sagte: „Wann werden sie verstehen, dass man sich mit seinen eigenen Waffen gegen die kriminelle Bande des zionistischen Regimes verteidigen muss?“

In Bezug auf das Verbrechen des zionistischen Regimes an den palästinensischen Gläubigen in der al-Tabeein-Schule in Gaza-Stadt schrieb er: „Wie groß ist das Verbrechen, wenn es in Erfüllung göttlicher Pflichten begangen wird.“

„Das Seltsame ist, dass diese kriminelle Bande (zionistisches Regime) dieses Verbrechen begeht und die islamische Welt nichts unternimmt“, fuhr er fort.

„Wann wird diese Nation begreifen, dass sie eine Mission hat und sich mit ihren Waffen verteidigen muss? Wer sich nicht mit seiner Waffe wehrt, wird vernichtet“, schloss er.

Das zionistische Regime bombardierte am Samstagmorgen die palästinensischen Gläubigen während des Morgengebets in der Stadt Gaza, wobei mindestens 100 Palästinenser den Märtyrertod erlitten und viele verletzt wurden.