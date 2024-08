Bagheri führt ein Telefongespräch mit dem Stellvertreter des politischen Büros der Hamas

Teheran (IRNA) - Ali Bagheri, amtierender Außenminister, erörterte in einem Telefonat mit Khalil Al-Hayya, Stellvertreter des politischen Büros der Hamas-Bewegung, die terroristischen Aktionen des zionistischen Regimes bei der Ermordung des Märtyrers Haniyeh, dem Leiter des politischen Büros der Hamas in Teheran, und den kriminellen Angriff auf palästinensische Flüchtlinge in einer Schule in Gaza.

Während er zur Wahl von Herrn Yahya Sinwar zum Leiter des politischen Büros dieser Bewegung gratulierte, sagte er: „Die Wahl von Yahya Sinwar, der den Kampf gegen die Zionisten vor Ort anführt, ist eine Frage des Stolzes.“ „Die Islamische Republik Iran versucht ernsthaft, das neue Verbrechen der Zionisten in regionalen und internationalen Foren zu verurteilen“, fuhr er fort. Unter Bezugnahme auf das neue Verbrechen des zionistischen Regimes im Märtyrertum unschuldiger Frauen und Kinder in Gaza forderte Khalil Al-Hayya eine weltweite Verurteilung dieses Terrorakts in internationalen Foren und betonte die Fortsetzung der diesbezüglichen Konsultationen mit Teheran.