Bagheri: Die Absicht des zionistischen Regimes ist der Völkermord an den Palästinensern

Teheran (IRNA) - Als Reaktion auf den zionistischen Angriff auf eine Schule in Gaza und die Ermordung von hundert unschuldigen Menschen erklärte der amtierende Außenminister Irans, dass diese Aktion keinen Zweifel an der Absicht des zionistischen Regimes lasse, einen Völkermord an den Palästinensern zu verüben.

„Das jüngste Verbrechen der kriminellen Bande, die das besetzte palästinensische Gebiet beherrscht, war ein Angriff auf eine Schule, die als Unterschlupf diente. Die Tötung von mehr als 100 Kindern und unschuldigen Menschen beim Morgengebet lässt keinen Zweifel an der Absicht des zionistischen Regimes, einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen“, betonte Ali Bagheri. „Alle Regierungen – und die islamischen Regierungen an der Spitze – haben eine gemeinsame moralische und rechtliche Verantwortung, den Völkermord und die Tötung von Palästinensern zu stoppen“, sagte er. „Zweifellos sind einige Regierungen, insbesondere die Vereinigten Staaten, England und Kanada, mit umfassender finanzieller, militärischer und politischer Unterstützung an den Verbrechen beteiligt, die gegen Palästina und die Menschen in der Region begangen wurden“, fuhr er fort. „Die Menschen der Region und der Welt werden die Verbrechen der zionistischen Verbrecherbande und ihrer Komplizen niemals vergessen“, schloss er.