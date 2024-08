Internationale Gemeinschaft und islamischen Länder müssen verhindern, dass sich zionistische Verbrechen wiederholen

Dr. Masoud Pezeshkian gab eine Erklärung ab, in der er das barbarische Vorgehen des zionistischen Regimes bei der Attacke auf die Schule für palästinensische Flüchtlinge im Stadtteil Al-Daraj und dem Märtyrermord von mehr als 100 Flüchtlingen aufs Schärfste verurteilte.

Er bekräftigte: Das zionistische Regime begeht diese Völkermorde mit der Unterstützung von Regierungen, die behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen, Regierungen und Institutionen, die auf der einen Seite von der Aushandlung von Frieden und einem Waffenstillstand sprechen und auf der anderen Seite keine Grenzen in ihrer Unterstützung für dieses brutale Regime sehen

Er betrachtete diesen brutalen Angriff, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen, als einen weiteren Schandfleck in der schwarzen und grausamen Akte der Zionisten, der die Gefühle aller erwachten und freien Gewissen der Welt verletzte.

In dieser Ankündigung erklärte Pezeshkian: Zweifellos rührt die Wiederholung solcher Verbrechen aus dem Gefühl der Demütigung und Hilflosigkeit der kriminellen Führer dieses Regimes gegen den Widerstand der Menschen in Gaza und mit dem Ziel her, interne Krisen und Ineffizienzen zu vertuschen.