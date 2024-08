Länder in der Region verurteilen Israels Verbrechen

In einer Erklärung verurteilte das ägyptische Außenministerium die Bombardierung einer Schule in Gaza durch das zionistische Regime aufs Schärfste.

In der Erklärung hieß es: Die Zunahme der Verbrechen des zionistischen Regimes gegen Zivilisten, gleichzeitig mit der Zunahme der Bemühungen der Vermittler, ein Waffenstillstandsabkommen in Gaza zu erreichen, zeigt schlüssig, dass das Regime nicht den politischen Willen hat, den Krieg zu beenden.

Auch das jordanische Außenministerium betonte in einer Erklärung, dass die Bombardierung der al-Tabi'een-Schule in Gaza durch das israelische Regime eine klare Verletzung des Völkerrechts und die Fortsetzung der geplanten Tötung von Zivilisten sowie der Angriffe auf Notunterkünfte sei.

Das libanesische Außenministerium betonte auch, dass die Bombardierung des Gazastreifens und die Tötung von Kindern und Zivilisten zeigten, dass das Kabinett des zionistischen Regimes sich nicht um das Völkerrecht kümmere.

In einer Erklärung verurteilte das Außenministerium von Katar das neue Verbrechen des zionistischen Regimes in der Madrasah al-Tabeen aufs Schärfste.

Katar forderte außerdem eine dringende internationale Untersuchung der häufigen Angriffe des israelischen Regimes auf Schulen und Unterkünfte in Gaza.

In einer anderen Erklärung forderte das Außenministerium Saudi-Arabiens ein Ende der Massenmorde in Gaza und der beispiellosen humanitären Katastrophe in dieser Region.

Zuvor betrachteten verschiedene palästinensische Gruppen die Vereinigten Staaten als Komplizen des zionistischen Regimes bei dem neuen Verbrechen dieses Regimes in Gaza-Stadt und betonten, , dass die palästinensischen Flüchtlinge an diesem Samstagmorgen mit Waffen massakriert wurden, die Amerika Tel Aviv gespendet hatte.