Israel begeht Völkermord in Gaza mit amerikanischen und europäischen Waffen

Francesca Albanesi, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Palästina, sagte, dass Israel wiederholt Völkermorde an Schulen im Gazastreifen begeht.

Er betonte, dass das zionistische Regime mit amerikanischen und europäischen Waffen einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht, und dass diese Aktion im Schatten der Nachlässigkeit aller "zivilisierten Nationen" stattfindet.

In ihrem jüngsten Verbrechen bombardierte die zionistische Armee Palästinenser während des Morgengebets in der al-Tabain-Schule im Viertel al-Darj in Gaza-Stadt, wobei mindestens 100 Menschen den Märtyrertod erlitten und viele verletzt wurden.

Bei der Bombardierung dieser Schule setzte das zionistische Regime drei Bomben ein, von denen jede fast 500 kg wog.