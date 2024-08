Gaza-Informationsbüro: Die Verantwortung für das Verbrechen in der Schule von Gaza liegt bei den USA und Israel

Teheran (IRNA) - Als Reaktion auf das Märtyrertum von mehr als 100 Menschen bei dem israelischen Luftangriff auf eine Schule in Gaza am frühen Samstag gab das Informationsbüro der palästinensischen Regierung in Gaza bekannt, dass die Verantwortung für dieses schreckliche Verbrechen bei den Vereinigten Staaten und dem zionistischen Regime liege.

Das Informationsbüro der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza gab bekannt, dass das zionistische Regime ein neues Massaker verübt habe, bei dem mehr als 100 Menschen den Märtyrertod erlitten hätten. Diesem Bericht zufolge ist es den Rettungsteams aufgrund des hohen Tötungsaufkommens und der Zahl der Märtyrer noch nicht gelungen, die Leichen aller Märtyrer aus den Trümmern zu bergen. Das Informationsbüro der palästinensischen Regierung in Gaza fügte hinzu: „Wir verurteilen das Vorgehen der Besatzer, dieses schreckliche Massaker durchzuführen, aufs Schärfste und fordern die ganze Welt auf, es zu verurteilen.“ Nachrichtenquellen berichteten, dass bei dem Angriff des zionistischen Regimes auf eine Schule im Viertel al-Darraj im Zentrum von Gaza während des Morgengebets mehr als 100 Menschen den Märtyrertod erlitten hätten. Dem Bericht zufolge wurden in der Schule, in der Flüchtlinge untergebracht waren, auch Dutzende weitere verletzt.