Der Revolutionsführer lobt die mutigen Worte der Schwiegertochter des Märtyrers Haniyeh

Nachdem er dieses Video gesehen hatte, lobte Ayatollah Khamenei den widerstandsfähigen Geist dieser Familie und sagte: „Sie sprach sehr bedeutungsvoll und mit einem sehr guten Gesichtsausdruck.“

Die Schwiegertochter des Märtyrs Haniyeh sagte in diesem in Gaza aufgenommenen Video: „Mit einem Herzen, das mit Gottes Schicksal zufrieden ist, verkünde ich das Martyrium eines Mannes, dessen Himmel und Erde wohlgedenken.“

„Er schloss sich den Mudschaheddin, den wahrhaftigen und gesegneten Persönlichkeiten, und seinen Kindern an. Er war ein Held, Kommandant und großartig. Das Einzige, was wir sagen werden, ist, dass Gott mit uns zufrieden ist“, fuhr sie fort.

„Das ist eine große Katastrophe, aber was unsere Herzen tröstet, ist die Tatsache, dass diese Welt sterblich ist und wir uns in einem Paradies treffen werden, das so weit ist wie der Himmel und die Erde“, stellte sie fest.