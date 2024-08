„Unsere Priorität besteht darin, die Wiederholung der israelischen Aggression in Gaza zu verhindern“

Irans Botschafter und Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen kündigte außerdem in einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach dem terroristischen und aggressiven Angriff des israelischen Regimes auf die Souveränität und territoriale Integrität Irans und dem Märtyrertod von Ismail Haniyeh an: „Dieses Terrorregime und seine Unterstützer sind für diese Taten verantwortlich. Die Islamische Republik Iran wird nicht zögern, ihr inhärentes Recht auf legitime Verteidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen für eine entschlossene und sofortige Reaktion zu nutzen.“