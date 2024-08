Pezeshkian: Westliche Länder sollten aufhören, die Zionisten zu unterstützen

Dr. Masoud Pezeshkian sprach am Mittwochnachmittag in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Besorgnis über die Eskalation der Entzündung in der Region nach dem Terrorakt des zionistischen Regimes bei der Ermordung von Haniya.

Er erklärte: Die Islamische Republik Iran hat immer eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region und der Welt und der Verhinderung von Spannungen, Unsicherheit und Krieg gespielt.

'Allerdings versucht das zionistische Regime mit seinen kriminellen und terroristischen Aktionen gegen die unterdrückte und wehrlose Bevölkerung von Gaza sowie der Ermordung des Märtyrers Haniyeh als offiziellen Gast des Iran, einen Brand in der Region zu entfachen und USA und westliche Länder haben dieses Regime bei der Begehung von Verbrechen, Völkermord und Terror unterstützt, anstatt es zu verurteilen.', fuhr er fort.

Der iranische Präsident betonte, dass sich der Iran das Recht vorbehält, angemessen auf diese Aktionen zu reagieren, und kritisierte das passive Verhalten der Vereinigten Staaten und der westlichen Länder nach dem Angriff des zionistischen Regimes auf die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Damaskus und der Ermordung des Leiters des Politbüros der Hamas-Bewegung in Teheran.

'Die Islamische Republik Iran betrachtet die Vermeidung von Kriegen und die Bemühungen um die Herstellung von Frieden und Sicherheit in der Welt als eines ihrer Grundprinzipien, aber im Rahmen internationaler Verträge und Gesetze wird sie angesichts von Aggressionen gegen ihre Interessen und ihre Sicherheit niemals schweigen.', so er.