Die „Stiftung zur Verteidigung der Demokratien“ äußerte ihre Besorgnis über die Anwesenheit des Sekretärs des Nationalen Sicherheitsrates Russlands in Teheran und erklärte, dass der Zweck dieses Besuchs von „Sergej Schoigu“ in Teheran darin bestehe, die militärischen Beziehungen zwischen Iran und Russland in der sensiblen Situation des Nahen Ostens zu stärken.

Diese amerikanische Denkfabrik schrieb in der Analyse des Besuchs von „Sergej Schoigu“, des Sekretärs des russischen Nationalen Sicherheitsrats, in Teheran und des Treffens mit hochrangigen Beamten Irans, dass diese Reise am 5. August stattfand, zu einer Zeit, als die Besorgnis über einen iranischen Angriff auf Israel zunahm.

Dieser Analyse zufolge gehört Schoigu zu den Personen, die dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahestehen, der mit Admiral Ali Akbar Ahmadian, einem der Oberbefehlshaber des IRGC und Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, und mit dem neuen Präsidenten des Iran, Masoud Pezeshkian.

Die Stiftung zur Verteidigung der Demokratien hat mit Besorgnis berichtet: Shoigu traf weniger als eine Woche nach der Ermordung von Ismail Haniyeh, dem politischen Führer der Hamas, in Teheran ein, der zur Einweihungszeremonie der Pezeshkian in die iranische Hauptstadt gereist war.

'Während Russland Haniyehs Ermordung aufs Schärfste verurteilte, bezeichnete der iranische Präsident Russland auch als wertvollen strategischen Verbündeten.', so heißt es.

Dieser Bericht betrachtet die militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und der Islamischen Republik als ein herausragendes Thema in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die in den letzten zwei Jahren nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich zugenommen haben.