Generalmajor Seyyed Abdulrahim Mousavi erklärte am Mittwoch in Bandar Abbas: „In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass neben all den kriminellen Handlungen, die das zionistische Regime mit Unterstützung des kriminellen Amerikas und westlicher Regierungen verübt, auch das Martyrium von Journalisten geschieht.“

„Schätzungen zufolge haben in den letzten Monaten während ihrer journalistischen Mission in Gaza mehr als 170 Journalisten ihr Leben verloren und den Märtyrertod erlitten“, fuhr er fort.

Während er das Märtyrertum von Ismail Haniyeh bedauerte, der von zionistischen Kriminellen ermordet wurde, betonte er: „Gestern wurde an seiner Stelle eine weitere besondere Persönlichkeit der großen Mudschaheddin dieser Zeit namens Yahya Sinwar ernannt. Diese Wahl zeigt, welchen Weg die palästinensischen Kämpfer und die Hamas fortsetzen wollen, und auf diese Weise hat das zionistische Regime keine Hoffnung für seine Zukunft.“

„Das zionistische Regime wird bald eine starke und endgültige Antwort erhalten, und daran besteht kein Zweifel“, schloss er.