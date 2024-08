Die Blockfreie Bewegung verurteilte Israels Vorgehen bei der Ermordung Haniyes und die Verletzung der territorialen Souveränität Irans

Die Blockfreie Bewegung (NAM) gab am Dienstag in einer Erklärung bekannt, dass diese Bewegung den Terroranschlag des israelischen Regimes, der am 31. Juli 2024 zum Märtyrertod von Ismail Haniyeh und seinem Begleiter führte, aufs Schärfste verurteilt.

Dieser terroristische Vorfall ereignete sich, als er auf offizielle Einladung der Regierung der Islamischen Republik Iran in Teheran anwesend war, um an der Amtseinführungszeremonie des neuen Präsidenten der Islamischen Republik Iran teilzunehmen.

In ihrer Erklärung betonte diese Bewegung, dass die Ermordung politischer Führer und die Tötung von Journalisten und unschuldigen Bürgern, darunter Frauen und Kinder, in Palästina und anderen Ländern der Region durch das israelische Regime eine ernsthafte Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstellen.