Bagheri: „Wir geben dem zionistischen Regime eine entscheidende Antwort“

In einem Telefongespräch mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdel-Aty besprach Ali Bagheri die Folgen des Terrorakts des zionistischen Regimes im Märtyrertod von Ismail Haniyeh und die Abhaltung einer Dringlichkeitssitzung der Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Er äußerte die Hoffnung, dass das Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit für die islamische Welt und die Palästina-Frage nützlich und effektiv sein werde und dass es in der Lage sei, die militärische und sicherheitspolitische Brutalität des zionistischen Regimes mit Drohungen und Strafmechanismen zu verhindern.

„Das zionistische Regime ist die Hauptursache für die Instabilität in der Region, und die Islamische Republik Iran wird mit ihrer entschlossenen Reaktion auf die Ursache der Unsicherheit und Instabilität in der Region reagieren“, bekräftigte er.

Der ägyptische Außenminister wies auch auf die spannungsverursachenden Maßnahmen des Regimes in der Region und das Scheitern eines Waffenstillstands in den besetzten Gebieten hin: „Ägypten hat alle europäischen und amerikanischen Parteien vor den gefährlichen Aktionen des zionistischen Regimes gewarnt und hofft, dass die Spannungen in der Region nachlassen.“