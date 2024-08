Der amtierende Außenminister des Iran reist nach Jeddah

Heute Morgen reiste Ali Bagheri an der Spitze einer Delegation in die Stadt Jeddah in Saudi-Arabien, um an der außerordentlichen Sitzung des Exekutivkomitees der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teilzunehmen.

Diese Dringlichkeitssitzung wird mit dem Ziel abgehalten, die Fortsetzung der zionistischen Verbrechen gegen das palästinensische Volk sowie das Ausmaß der Aggression des zionistischen Regimes im Zusammenhang mit dem Märtyrertod von Ismail Haniyeh durch dieses Regime zu untersuchen.