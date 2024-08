Untätigkeit des Sicherheitsrats gegenüber Israels Verbrechen ist die Ursache für die Instabilität in der Region

Der amtierende Außenminister sagte: Die mangelnde Reaktion des Sicherheitsrats auf die Verbrechen des zionistischen Regimes, einschließlich der weit verbreiteten Massaker in Gaza und der Ermordung palästinensischer Persönlichkeiten in anderen Ländern, ist einer der wichtigsten Faktoren für die Instabilität in der Region.

In einem Telefongespräch mit den Außenministern Sloweniens und Ungarns betonte Ali Bagheri Kani, dass die mangelnde Reaktion des Sicherheitsrats und der Europäischen Union auf die Verbrechen des zionistischen Regimes, einschließlich des Massenmordes an Kindern und Frauen, des Völkermords in Gaza und der Ermordung palästinensischer Persönlichkeiten in anderen Ländern, einer der wichtigsten Faktoren der Instabilität in der Region ist.

Er wies darauf hin, dass die Islamische Republik Iran ihr legitimes und inhärentes Recht ausüben wird, dem vom Regime begangenen terroristischen Akt entgegenzutreten, um ihre nationale Sicherheit zu schützen.