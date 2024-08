29 % der Zionisten denken über eine Flucht aus Palästina nach

Laut einer Umfrage des Zionistischen Zentrums „CJI“ denken 29 % der Zionisten über eine Flucht aus den besetzten Gebieten nach, und 2 % von ihnen unternehmen praktische Schritte, um Palästina zu verlassen.

71 % der im besetzten Palästina lebenden Zionisten sind nicht optimistisch, was das Leben in den besetzten Gebieten in den kommenden Monaten angeht, und 27 % von ihnen haben das Gefühl, dass ihre persönliche Sicherheit in den letzten Monaten einen schlechten Stand erreicht hat.

Den Ergebnissen dieser Umfrage zufolge wurden 50 % der Zionisten bei der Al-Aqsa-Sturm-Operation verletzt oder kennen jemanden in ihrer Umgebung, der verletzt wurde.

55 % der Zionisten, die an dieser Umfrage teilnahmen, gaben außerdem an, dass sie Demonstrationen aus Solidarität mit den zionistischen Gefangenen veranstalteten.

Diese Umfrage ergab, dass 84 Prozent der Zionisten mit der Diplomatie des israelischen Regimes unzufrieden sind.

69 % der Teilnehmer halten den Widerstand gegen Zionisten weltweit für ebenso gefährlich wie militärische Drohungen.