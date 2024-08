Strategisches Gleichgewicht in den Palästinensischen Gebieten wird sich nicht zu Gunsten Israels umkehren

Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran veröffentlichte eine Nachricht im sozialen Netzwerk X, in der er schrieb: Das strategische Gleichgewicht in den palästinensischen Gebieten und auf regionaler Ebene wird niemals zugunsten des zionistischen Regimes und seiner illusorischen Unterstützer umgekehrt werden.

Nasser Kanani fügte hinzu: Bei dem jüngsten Kriegsverbrechen, das von den Zionisten im Gazastreifen begangen wurde, bei der Bombardierung der Schulen "Al-Nasr" und "Hassan Salameh" im Nordwesten von Gaza-Stadt, wurden mehr als 25 vertriebene palästinensische Einwohner getötet und Dutzende verletzt.

Er bekräftigte: Trotz der schrecklichen Brutalität der Zionisten, der Kriegsverbrechen und des Völkermords in Palästina sowie der feigen Morde in der Region wird sich das strategische Gleichgewicht in den palästinensischen Gebieten und auf regionaler Ebene niemals zugunsten des zionistischen Regimes und seiner wahnhaften Unterstützer umkehren

Dem Sprecher des iranischen Außenministeriums zufolge wird die Wut, die in den Herzen der freien Nationen der Welt verborgen ist, die zionistischen Kriminellen und ihre Unterstützer nicht verlassen.