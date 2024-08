Einfahrt von Handelsschiffen in die Häfen von Mazandaran steigt um 60 %

Der Generaldirektor für Häfen und maritime Angelegenheiten der Provinz Mazandaran kündigte einen Anstieg der Ankunft von Handelsschiffen in den Häfen Nowshahr und Fereidoonkenar in den ersten vier Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 % an.

Am Sonntag erläuterte Saeid Kia Kojouri in einem Gespräch mit Reportern die Leistung der ersten vier Monate der Generalverwaltung für Häfen und maritime Angelegenheiten in der Abteilung für Meeresangelegenheiten.

Er sagte: Die Zahl der Handelsschiffe, die in den Häfen von Nowshahr und Fereidoonkenar ankommen, beträgt seit Anfang dieses Jahres 229, was einem Anstieg von 60 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

'In diesen vier Monaten wurden in dieser allgemeinen Abteilung 1.498 Seefahrtsdokumente ausgestellt, darunter Fertigkeits-, Kompetenz- und Nebenzeugnisse sowie Seefahrts-Urkunden.', fügte er hinzu.