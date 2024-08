Der Fernsehsender Al-Mayadeen gab am Sonntag unter Berufung auf seine Quellen bekannt, dass eine amerikanische MQ-9-Spionagedrohne über der Provinz Saada im Norden Jemens abgefangen und abgeschossen wurde.

Es wurden noch keine weiteren Details veröffentlicht.

Die jemenitischen Streitkräfte hatten zuvor mehrere amerikanische MQ-9-Drohnen am Himmel in verschiedenen Regionen des Landes, insbesondere in der Provinz „Marib“, abgefangen.