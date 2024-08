Berater des IRGC-Kommandeurs: Die Operation zur Rache für Haniyehs Blut ist überraschend

Hojjatul Islam Hossein Taeb fügte am Sonntag in Mashhad hinzu: „Das Szenario zur Rache für Haniyehs Blut gehört zu den Szenarien, die nicht gelesen werden können.“

„Heute wissen die Israelis nicht, wie das Szenario im Iran aussieht, ihre innenpolitische Situation ist sozial durcheinander, und wirtschaftlich verlässt das Kapital die Region und niemand investiert in Israel“, betonte er.

„Beide Fraktionen des zionistischen Regimes sagen, dass das israelische Regime seinen 80. Jahrestag nicht erleben wird. Netanjahu will die Niederlage der Hamas in einen regionalen Krieg verwandeln und auch Amerika in den Krieg einbeziehen“, sagte er.

„Die Ära der amerikanischen Vorherrschaft ist gebrochen und die Politik dieses Landes kann sie nicht abschrecken. Amerika hat heute Schulden von 34 Billionen Dollar und der Prozess des Niedergangs hat begonnen“, schloss er.