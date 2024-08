Kanani: Internationale Gemeinschaften müssen ihrer rechtlichen und humanitären Verantwortung gerecht werden

Nasser Kanani sagte: Die internationale Gemeinschaft und Menschenrechtsaktivisten müssen ihrer rechtlichen und humanitären Verantwortung für die Folter von Gefangenen durch israelische Streitkräfte gerecht werden, die im Vergleich zu Guantanamo und Abu Ghraib einen neuen Rekord aufgestellt hat.

Laut ihm zeigt der am 29. Juli 2024 in der 'Washington Post' veröffentlichte Bericht über mittelalterliche Folter an Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind, nur die Spitze des Eisbergs.

'Durchgesickerte Berichte über Folter und Gräueltaten in dem Gefängnis, das sich auf einer israelischen Militärbasis in der Negev-Wüste, 30 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, befindet, deuten darauf hin, dass das zionistische Regime im Vergleich zu Guantanamo und Abu Ghraib einen neuen Rekord aufgestellt hat.', fügte Kanani hinzu.

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: Internationale Organisationen und Menschenrechtsaktivisten sollten ihrer rechtlichen und humanitären Verantwortung nachkommen.