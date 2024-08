Ghalibaf: Das zionistische Regime hat wieder einmal gezeigt, wie aggressiv und brutal es ist

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Parlaments sagte: Die Verbrechen des zionistischen Regimes in Beirut und Teheran in den letzten Tagen und ihre fortgesetzte Kindstötung in Gaza haben der Welt erneut das Wesen der Aggression, der Barbarei und der illegitimen Gründung dieser Verbrecher gezeigt.

In einer Botschaft an Sayyed Hassan Nasrallah drückte der Sprecher der Islamischen Beratenden Versammlung, Mohammad Baqer Qalibaf, sein Beileid zum Märtyrertod von General Fouad Shukr aus. Er schrieb: Um seine Niederlage zu kompensieren und seine Verbrechen in Gaza zu vertuschen, hat das zionistische Regime auf die Ermordung der Kommandeure des Widerstands zurückgegriffen, um sie daran zu hindern, das unterdrückte Volk Palästinas zu unterstützen. Mit Gottes Hilfe wird das Blut dieses Märtyrers und anderer Märtyrer und Mudschaheddin der Widerstandsfront den Boden für die Befreiung der besetzten Gebiete und das Ende der Aggression dieses kriminellen Regimes schaffen. Die Verbrechen des zionistischen Regimes in Beirut und Teheran in den vergangenen Tagen und die fortgesetzte Tötung von Kindern in Gaza haben der Welt einmal mehr das Wesen der Aggression, Brutalität und illegitimen Grundlage dieser Kriminellen vor Augen geführt. Wir hoffen, dass wir unter der genialen Führung des Obersten Führers und mit der Fortsetzung der Bemühungen der Kämpfer der Hisbollah und anderer Widerstandskämpfer die Ausrottung dieses Krebstumors aus dem Körper der islamischen Ummah erleben werden.