Haniyeh durch Abschuss eines Kurzstreckenprojektils mit einem Sprengkopf ermordet

Die Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des Korps der Islamischen Revolutionsgarde veröffentlichte ihre dritte Ankündigung zum terroristischen Verbrechen des zionistischen Regimes im Märtyrertod von Dr. Ismail Haniyeh, dem Leiter des politischen Büros der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas).

Sie betonte: Nach den Ermittlungen wurde diese terroristische Aktion durch den Abschuss eines Kurzstreckengeschosses mit einem Sprengkopf von etwa 7 kg und einer starken Explosion von außerhalb des Bereichs der Gästeunterkünfte durchgeführt.

In dieser Erklärung heißt es:

1. Diese Aktion wurde vom zionistischen Regime geplant und umgesetzt und von der kriminellen Regierung Amerikas unterstützt.

Am Ende wird betont; die Blutrache des „Märtyrers Ismail Haniyeh“ ist gewiss und das abenteuerlustige und terroristische zionistische Regime wird die Antwort auf dieses Verbrechen erhalten, nämlich „schwere Strafe“ zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und in der richtigen Art und Weise.