Irans Prognose: Die Reaktion der Hisbollah auf Israels Angriff auf Beirut wird zielgerichteter und tiefgreifender sein

„Bis heute beschränkten sich die Einsätze auf Grenzpunkte, flache Gebiete und militärische Ziele. Aber der Angriff des Regimes auf die Vororte von Beirut und auf ein Wohngebäude ging über diese Grenze hinaus“, gab die iranische Vertretung bekannt.

„Unsere Prognose ist, dass die Hisbollah bei ihrer Reaktion mehr Ziele und Tiefe wählen wird, und zweitens wird sie ihre Reaktion nicht auf militärische Ziele und Werkzeuge beschränken“, fügte die Vertretung hinzu.

„Der zionistische Feind griff am Dienstagabend, dem 30. Juli 2024, die Vororte von Beirut an und zielte dabei auf ein Wohngebäude in einem seiner Viertel. Dabei wurden zahlreiche Zivilisten getötet und weitere verletzt. Der große Kommandant Fouad Shekar (Haj Mohsen) war zu dieser Zeit in diesem Gebäude anwesend“, gab die libanesische Hisbollah in einer Erklärung bekannt.