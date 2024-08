„Das Ziel des Feindes bei der Entstehung des Zwischenfalls in Majdal Schams bestand darin, die Anführer und Kommandeure des Widerstands zu ermorden“

„Ich spreche unseren Brüdern in der Hamas und den Al-Qassam-Brigaden, der palästinensischen Nation und der arabischen und islamischen Ummah mein Beileid zum Märtyrertod unseres lieben Bruders Ismail Haniyeh aus“, fügte Seyyed Hassan Nasrallah.

Die wichtigsten Punkte der Rede von Seyyed Hassan Nasrallah sind folgende:

Während der Ermordung von Fouad Shekar, dem Kommandeur der Hisbollah, zielte der Feind auf ein Gebäude voller Zivilisten.

Das Ziel des Feindes, ein Gebäude in den südlichen Vororten zu bombardieren, war die Ermordung von Fawad Shekar, bei der sieben Menschen, darunter ein iranischer Berater, den Märtyrertod erlitten und Dutzende Menschen verletzt wurden.

Der Feind beschuldigte Fuad Shekar, in Majdal Shams Kinder getötet zu haben, und mit dieser Ausrede und Anschuldigung führte er die größte Operation zur Ablenkung der öffentlichen Meinung durch. Unsere interne Untersuchung zeigt, dass wir nichts mit dem Vorfall in Majdal Shams zu tun hatten.

Als die Israelis erkannten, dass es sich bei den Opfern von Majdal Schams überwiegend um Kinder und Frauen handelte, beschlossen sie, der Hisbollah die Schuld zu geben.

Einige Länder forderten uns auf, nicht auf den Angriff des zionistischen Feindes auf die südlichen Vororte zu reagieren. Wir befinden uns an allen Fronten in einem umfassenden Kampf, und dieser Kampf ist in eine neue Phase eingetreten.

Wir zahlen den Preis für unsere Unterstützung für Gaza und Hunderte von uns, darunter auch Zivilisten, haben den Märtyrertod erlitten.

Jetzt freut sich Netanyahu über den Terror, seine Errungenschaften zu erreichen und zur Schau zu stellen. Die Ermordung von Anführern hat keine Auswirkungen auf den Widerstand und die Erfahrung zeigt, dass der Widerstand weiter wächst und stärker wird.

Der Feind hat alle roten Linien ignoriert und weitreichende Zerstörungen angerichtet. Es gibt keinen anderen Weg, als den Krieg in Gaza zu stoppen.

Der Widerstand wird auf das Verbrechen und die Aggression des Feindes reagieren. Lassen Sie den Feind und seine Anhänger auf unsere endgültige Antwort warten.