Gedenkfeier des Märtyres Haniyeh in Paris

Teheran (IRNA) - Die Gedenkzeremonie für den Märtyrer Ismail Haniyeh wird an diesem Donnerstagabend in Paris in Anwesenheit von Mitgliedern der iranischen und palästinensischen Sportkarawane stattfinden.

Die Botschaft der Islamischen Republik Iran und das Nationale Olympische Komitee unseres Landes werden an diesem Donnerstagabend im provisorischen Konsulat der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Paris eine Zeremonie zu Ehren des Märtyrers Ismail Haniyeh abhalten. Bei dieser Zeremonie werden neben einigen in Paris lebenden Iranern, Kollegen der iranischen Botschaft und Vertretern der Sportkarawane unseres Landes auch einige in Paris anwesende palästinensische Trainer und Sportler anwesend sein. In einer Ankündigung gab die Abteilung für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des IRGC bekannt, dass Ismail Haniyeh, der Leiter des politischen Büros der Hamas, und einer seiner Leibwächter infolge eines Angriffs auf ihre Residenz in Teheran den Märtyrertod erlitten haben.