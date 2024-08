Pezeshkian: Iran unterstützt den Widerstand weiterhin mit größerer Entschlossenheit

Masoud Pezeshkian erklärte am Mittwochabend in einem Telefongespräch mit Herrn Khalil al-Hayya, Leiter der arabischen Kommunikation der Hamas und Stellvertreter des politischen Büros der Bewegung in Gaza: „Unser lieber Bruder Ismail Haniyeh war offizieller Gast des Präsidenten und der Regierung der Islamischen Republik Iran, und diese Angelegenheit macht sein Märtyrertod für uns noch trauriger.“

Er betrachtete solche Terroranschläge als das Ergebnis einer Sackgasse der Zionisten.

„Das Märtyrertum von Hajj Ismail Haniyeh in Teheran war die Weisheit und Zweckmäßigkeit des allmächtigen Gottes, um einmal mehr die Solidarität der Mitglieder der Widerstandsachse untereinander zu zeigen“, betonte Khalil al-Hayya.