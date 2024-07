Irans UN-Vertretung reagiert auf die Ermordung von Ismail Haniyeh

Als Reaktion auf die Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Chef des Politbüros der Hamas, sagte der Vertreter der Islamischen Republik Iran am Mittwoch Ortszeit: Die Reaktion auf einen Mord wird in der Tat eine Spezialoperation sein - sie wird schwieriger sein und darauf abzielen, bei dem Täter des Verbrechens tiefe Reue zu erzeugen.

Dieses Verbrechen wurde in Teheran begangen, als Esmail Haniyeh, ein offizieller Gast des Präsidenten und der Regierung der Islamischen Republik, in den Iran gereist war, um an der Vereidigungszeremonie des Präsidenten teilzunehmen.

Nach der kriminellen Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Leiter des Büros der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung, der zur Vereidigungszeremonie des Präsidenten der Islamischen Republik Iran nach Teheran gereist war, gab Präsident Masoud Pezeshkian eine Kondolenzbotschaft für seinen Märtyrertod ab.

'Dieser Terrorakt verstößt, wie auch andere Verbrechen des zionistischen Regimes, gegen internationale Gesetze und Vorschriften und zeigt die Notwendigkeit eines gemeinsamen Handelns der Welt, insbesondere der islamischen Länder, um diesem kriminellen und besetzenden Regime mehr denn je entgegenzutreten.', so er.