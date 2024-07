Pezeshkian: Zionisten werden bald die Folgen ihres feigen und terroristischen Aktes sehen

Nach der kriminellen Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Leiter des Büros der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung, der zur Vereidigungszeremonie des Präsidenten der Islamischen Republik Iran nach Teheran gereist war, gab Präsident Masoud Pezeshkian eine Kondolenzbotschaft für seinen Märtyrertod ab.

'Dieser Terrorakt verstößt, wie auch andere Verbrechen des zionistischen Regimes, gegen internationale Gesetze und Vorschriften und zeigt die Notwendigkeit eines gemeinsamen Handelns der Welt, insbesondere der islamischen Länder, um diesem kriminellen und besetzenden Regime mehr denn je entgegenzutreten.', so er.

Laut Pezeshkian wurde das Verbrechen in Teheran begangen, als Esmail Haniyeh, ein offizieller Gast des Präsidenten und der Regierung der Islamischen Republik, in den Iran gereist war, um an der Vereidigungszeremonie des Präsidenten teilzunehmen.

Er betonte, dass die Islamische Republik Iran es nicht versäumen werde, ihre territoriale Unversehrtheit, nationale Souveränität, Würde und Glaubwürdigkeit zu schützen, und dass das zionistische Regime bald die Ergebnisse seines feigen und terroristischen Aktes sehen werde.