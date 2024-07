Hamas bedauert das Märtyrertum von Ismail Haniyeh

Die Palästinensische Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) gab heute Morgen bekannt, dass Ismail Haniyeh, der Leiter des politischen Büros dieser Bewegung, von den Zionisten in Teheran den Märtyrertod erlitten hat.

In der Hamas-Erklärung heißt es: „Ismail Haniyeh, der Anführer der Bewegung, erlitt infolge des zionistischen Angriffs auf seine Residenz in Teheran den Märtyrertod, nachdem er an der Amtseinführungszeremonie des neuen iranischen Präsidenten teilgenommen hatte.“

In einer Ankündigung gab die Abteilung für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit des IRGC bekannt, dass Ismail Haniyeh, der Leiter des politischen Büros der Hamas, und einer seiner Leibwächter infolge eines Angriffs auf ihre Residenz in Teheran den Märtyrertod erlitten haben.