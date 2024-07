Die Vertreter der Widerstandsfront jubeln Pezeshkian zu

Die 14. Amtseinführungszeremonie des Präsidenten des Iran fand heute Dienstag (30. Juli) im iranischen Parlament statt.

Massoud Pezeshkian hat heute Abend vor Parlamentsvertretern im öffentlichen Saal des Parlaments und bei der 14. Einweihungsfeier geschworen, dass er sein ganzes Talent und seine Kompetenz einsetzen wird, um die von ihm übernommenen Aufgaben zu erfüllen.

In seiner Rede erklärte er, dass diejenigen, die Waffen liefern, um Kinder in Gaza zu töten, anderen nicht Menschlichkeit und Toleranz beibringen können, und sagte: Niemand auf der Welt akzeptiert, dass der Chef des Regimes, das in Gaza gegen Frauen und Kinder kämpft und Bomben auf sie wirft, ermutigt und unterstützt wird.

Dieser Teil der Rede des Präsidenten wurde von den Vertretern der Widerstandsfront begrüßt und sie feuerten ihn ununterbrochen an.

Die Unterstützung des Präsidenten für Palästina ließ die Slogans „Tod für Amerika“, „Tod für Israel“ und „Frieden für Palästina“ im Parlament erklingen.