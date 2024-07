Die Welt muss regionale und globale Probleme unter Beteiligung eines starken und friedlichen Iran lösen

Die Amtseinführung des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Masoud Pezeshkian, fand am Dienstagabend im Parlament unter Beteiligung einer Gruppe ausländischer Beamter und Gäste statt.

Die wichtigsten Punkte der Rede des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian bei der Einweihungszeremonie lauten wie folgt:

Die Welt muss diese einzigartige Gelegenheit nutzen, um regionale und globale Probleme unter Beteiligung eines starken, friedlichen und würdevollen Iran zu lösen.

Die 14. Regierung wird den Fortschritt und die gerechte und nachhaltige Entwicklung des Iran verfolgen, die Wirtschaftskraft stärken und die Lebensbedingungen der Menschen verbessern.

Der Iran ist ein sicheres, geschlossenes und stabiles Land Wir haben auf dem Höhepunkt der turbulenten Stürme und Tornados in der Region nach dem schrecklichen Vorfall, der zum Märtyrertod des Präsidenten führte, eine äußerst wettbewerbsfähige, gesunde und hoffnungsvolle Wahl abgehalten, und wir haben im Rest des Landes in Frieden und Empathie ein neues Kapitel aufgeschlagen

Mit der Unterstützung des Volkes, mit der Unterstützung des Obersten Führers und der Schaffung eines Konsenses zwischen allen Säulen und den politischen Fraktionen des Landes werde ich die Würde und die Interessen des Iran und die Rechte der Nation auf der internationalen Bühne entschlossen und ehrenhaft schützen

Die Sicherung der nationalen Interessen, die Wahrung der Interessen der Menschen und die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen im Rahmen der drei Prinzipien der Würde, der Weisheit und der Zweckmäßigkeit werden die wichtigsten Ziele der Außenpolitik meiner Regierung sein, und um dies zu erreichen, wird die konstruktive Interaktion mit der Welt im Vordergrund der Regierungsarbeit stehen

Die Nachbarländer sollten ihre wertvollen Ressourcen nicht in Spannungen und zermürbenden Wettkämpfen verschwenden.

Meine Regierung will eine starke Region, in der alle Nachbarländer gemeinsam für die wirtschaftliche Entwicklung, den Fortschritt und die Verbesserung des Lebens künftiger Generationen arbeiten können, eine Region, deren Sicherheit durch die Präsenz der Länder der Region gewährleistet wird.

Niemand auf der Welt würde akzeptieren, dass der Chef eines Regimes, das Frauen und Kinder in Gaza bekämpft und Bomben auf sie abwirft, Beifall erhält.

Es scheint, dass für einige der Anwärter auf die Zivilisation die Grundrechte der Menschen an der Grundlage ihrer Hautfarbe und ihrer Religion gemessen werden.

Wir, die Nachkommen Saadis, wünschen uns eine Welt, in der wir alle in Worten und Taten daran glauben, dass Menschen Mitglieder des anderen sind und ein Juwel in der Schöpfung. Wenn ein Mitglied verletzt wird, die anderen Glieder nicht zurückgelassen werden.

Wir wollen eine Welt, in der das stolze Volk Palästinas von Besatzung, Unterdrückung und Völkermord befreit ist und in der der Traum von keinem palästinensischen Kind unter den Trümmern des Hauses seines Vaters begraben wird.