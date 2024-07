Die Position Irans bei der Unterstützung der Sache der Freiheit Jerusalems ändert sich mit dem Regierungswechsel nicht

„Die Unterstützung für die Sache der unterdrückten palästinensischen Nation wird mit Nachdruck fortgesetzt und kein Faktor kann unseren Willen in diese Richtung stören“, erkläre Masoud Pezeshkian beim Treffen mit „Ziyad al-Nakhala“, dem Generalsekretär des Islamischen Dschihad Palästinas.

Er betonte, dass man mehr Anstrengungen unternehmen müsse, um Harmonie zwischen den islamischen Ländern zu schaffen und den Druck auf das zionistische Regime zu erhöhen, die Verbrechen und Morde in Gaza zu stoppen.

„In der kommenden Zeit wird die Islamische Republik Iran auch versuchen, die Diplomatie gegen dieses kriminelle Regime über die islamischen Länder hinaus mit allen unabhängigen und freiheitsliebenden Ländern voranzutreiben“, fügte er hinzu.

„Die unterdrückten Palästinenser, die in Gaza leben, stehen heute an vorderster Front, wenn es darum geht, sich gegen die Exzesse des Regimes und seines Vertreters in der Region zu wehren, und die Position Irans bei der Unterstützung des Widerstands hat einen wichtigen Einfluss auf die Aufrechterhaltung ihrer Stabilität“, sagte Ziyad al-Nakhala.

„Das palästinensische Volk wird die Unterstützung Irans niemals vergessen. Während heute alle Wege für die Lieferung von Hilfsgütern und sogar Nahrungsmitteln und Medikamenten an die unterdrückten Palästinenser in Gaza gesperrt sind, stehen alle Wege für den Versand aller Arten von Hilfsgütern, einschließlich Ausrüstung und Waffen, an die Zionisten offen“, stellte er fest.