Glückwunschbotschaft des Generalsekretärs der Vereinten Nationen an den Präsidenten Irans

Teheran (IRNA) - Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, gratulierte ihm in einer an Masoud Pezeshkian gerichteten Botschaft zu seiner Wahl zum Präsidenten der Republik Iran und kündigte seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der neuen Regierung der Islamischen Republik Iran an.

Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, gratulierte Masoud Pezeshkian in einer Botschaft zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen der Islamischen Republik Iran. „Die Vereinten Nationen und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung der Islamischen Republik Iran“, erklärte Antonio Guterres. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen verwies auf die wichtige Rolle des Iran in der Region und forderte den Iran auf, seine Rolle bei der Lösung regionaler Krisen und der Verhinderung neuer Konflikte zu spielen, die eine Bedrohung für die Region und darüber hinaus darstellen könnten. Er betonte auch die Verpflichtung der Vereinten Nationen, die Bemühungen der Islamischen Republik Iran zur Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung kontinuierlich zu unterstützen.