Pezeshkian: Iran und Kuba sind entschlossen, ihre Beziehungen weiter auszubauen

Am Montagabend würdigte Masoud Pezeshkian während des Treffens mit dem kubanischen Premierminister Manuel Marro Cruz den Besuch der hochrangigen kubanischen Delegation in Teheran zur Teilnahme an der Einweihungszeremonie und betonte die Entschlossenheit der Islamischen Republik Iran, die Beziehungen zu Kuba in der neuen Periode zu stärken und auszubauen.

Während er die Geschichte des Kampfes der kubanischen Nation gegen den Imperialismus würdigte, betrachtete der Präsident die Entwicklung und Ausweitung der Beziehungen zwischen unabhängigen und freiheitsliebenden Ländern wie dem Iran und Kuba als wirksam im Kampf gegen den Unilateralismus.

Der iranische Präsident lobte die Geschichte des Kampfes der kubanischen Nation gegen den Imperialismus und hielt die Entwicklung und den Ausbau der Beziehungen zwischen unabhängigen und freiheitsliebenden Ländern wie dem Iran und Kuba für wirksam im Kampf gegen den Unilateralismus.

Pezeshkian würdigte auch die Positionen Kubas in internationalen Foren und betonte: Die Islamische Republik Iran hat immer die Unabhängigkeit und die freiheitsstrebenden Ideale Kubas unterstützt und wird dies zweifellos auch weiterhin tun.

Der Präsident betonte auch die Umsetzung der Vereinbarungen, die zwischen den beiden Ländern während des Besuchs des Märtyrer-Präsidenten Dr. Raisi in Kuba getroffen wurden, und fügte hinzu: Zweifellos kann kein Hindernis die Entschlossenheit der beiden Länder behindern, die Beziehungen weiter zu entwickeln.