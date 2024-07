Pezeshkian: Israels Angriff auf den Libanon wird schwerwiegende Folgen haben

In einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron betonte der iranische Präsident, dass wir bereit sind, die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und Frankreich auf der Grundlage von Ehrlichkeit und gegenseitigem Vertrauen zu verbessern.

Am Montag äußerte Dr. Masoud Pezeshkian in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron seine Besorgnis über die Eskalation der Spannungen an den Südgrenzen des Libanon mit dem zionistischen Regime.

Er warnte vor den Konsequenzen und Folgen jeder Aggression gegen den Libanon und sagte: Wenn das zionistische Regime den Libanon angreift, wird es einen großen Fehler begehen, der schwerwiegende Folgen für sie haben wird.

In diesem Aufruf sagte auch der französische Präsident Emmanuel Macron: Ich hoffe, dass sich die Beziehungen Irans zu Frankreich und anderen europäischen Ländern in der neuen Periode stärker verbessern werden als in der Vergangenheit.